35 taşınmaza özelleştirilmesine kararı

Kaynak: ANKA
35 taşınmaza özelleştirilmesine kararı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 7 ilde toplam 35 taşınmazın özelleştirmesine karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Adana, Antalya, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin ve Muğla illerinde bulunan 35 taşınmaz özelleştirme kapsam ve programına dahil edildi.

Karar ile mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazların; özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine, özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi.

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