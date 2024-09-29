35 yaşındaki sütçü ağaca asılı halde bulundu

Kaynak: İHA
35 yaşındaki sütçü ağaca asılı halde bulundu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 35 yaşındaki Ö.K. ağaca asılı halde ölü bulundu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 35 yaşındaki Ö.K süt toplama aracıyla süt toplama işini bitirdi. Aracını ağaçlık alanın dibine çeken Ö.K, araçtan indi. Seyirtepesine çıkan vatandaşlar tarafından 35 yaşındaki 3 çocuk babası Ö.K, ağaca asılı halde bulundu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ö.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyan aile, olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Ekipler olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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