35 yıl sonra idam edildi! Ölmeden önce son kez bakın ne dedi

NBC News'un haberine göre, 64 yaşındaki Victor Tony Jones 1990'da çalıştığı iş yerini soyarak, iş yeri sahiplerini öldürmüştü. Jones, 1993'te iki kez birinci derece cinayet ve silahlı soygundan suçlu bulunarak idama cezası aldı.

Jones'a idam edilmeden önce son bir açıklama yapmak isteyip istemediği soruldu. Mahkumun açıklama yapmayı reddederek sadece "Hayır efendim" yanıtı vermesi dikkat çekti.

ZEHİRLİ İĞNEYLE İDAM EDİLDİ

Jones, Florida Eyalet Cezaevi'nde zehirli iğneyle idam edildi.

Öte yandan bu yıl Florida'da idam edilenlerin sayısı 13'e yükseldi.

ABD genelinde, bu yıl 34 kişi idam edilirken, yıl sonuna kadar en az 8 infazın daha yapılması bekleniyor.