Sabah Gazetesi’nden Bülent Cankurt’un haberine göre, 13 yıllık eşi Selin Denizli'den boşanan ünlü mimar Abdullah Burnaz aşkı için Amsterdam’a yerleşip orada ofis açmış.

Mimar Burnaz, sevgilisi Özlem Kaymaz’a yakın olmak için Amsterdam’a taşınmış. Burnaz İstanbul’dan çok Amsterdam'da kalıyormuş. Ünlü mimar orada Hollandalılardan aldığı işlerle uğraşıyormuş. Aşkı ile işinin bir arada olmasını isteyen ünlü mimar İstanbul’da bulunan ofisini de kapatmamış.

MEĞER DAHA ÖĞRENCİYKEN AŞIK OLMUŞLAR

Ünlü mimar ile sevgilisi Özlem Kaymaz meğer 35 yıl önce daha öğrenciyken Ayvalık’ta karşılaşıp aşık olmuşlar. Ama bu aşk platonik olmaktan öteye gidememiş. 35 yıl sonra, başka evlilikler geçiren ikili ayrıldıktan sonra birbirlerini buluyorlar. 35 yıl sonra platonik aşkına kavuşan Abdullah Burnaz bu büyük aşkı için tüm hayatını değiştirerek işini Amsterdam’a taşımış.

1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özlem Kaymaz, 18 yaşında Türkiye Güzeli unvanını kazandı. Kaymaz o dönem, İtalyan Lisesi öğrencisi olduğu için ve sörf tutkusuyla hafızalara "İtalyan Liseli" ve "Sörfçü Türkiye Güzeli" olarak kazındı.

ÖZLEM KAYMAZ KİMDİR?

Özlem Kaymaz, eğitim hayatına Bahariye İlkokulu'nda başladı. 1984-1987 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü'nde milli yüzücü olarak birçok Türkiye rekoru kırdı ve şampiyonluklar kazandı. Daha 14 yaşındayken Marie Claire dergisinin kapağına çıkan ilk Türk genç oldu. Kaymaz, 1990 Dünya Windsurf Şampiyonası'na katılan ilk Türk kadın sporcu olma başarısını gösterdi. Profesyonel spor kariyerini sonlandırmasının ardından çevresinin teşvikiyle Miss Turkey yarışmasına katıldı ve 1992 yılında Türkiye Güzeli seçilerek ülkesini Miss World'de temsil etti. 18 yaşında taç giyen Özlem Kaymaz 90'lı yıllarda top model olarak yurtiçi ve yurtdışında birçok uluslararası defilede podyuma çıktı. 1997'de evlendi.