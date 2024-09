35 yıllık sanat markasından sesini duyurmak isteyen sanatçılara özel kategori

Pandemi döneminde değeri %22 düşen sanat piyasası, toparlanma turlarını sürdürüyor. Statista’nın verilerine göre küresel sanat piyasasının değeri 65 milyar dolara ulaşırken, sanatçıların birçoğu halen farklı zorluklarla mücadele ediyor. Bu kapsamda sanatçıların ve eser satanların %36’sı, ekonomik koşullara direnç göstermekte zorlandığı söylerken, koleksiyonerlerle ilişkilerini sürdürmek, çevrimiçi satışları artırmak ve coğrafi erişimi sağlamak gibi kaygılar da ilk beşte yer alıyor. 35 yılı aşkın tecrübesiyle profesyonel sanat malzemeleri konusunda Avrupa standartlarında hizmet veren Colorbox ise sanatçıları desteklemek ve sanat dünyasının dijitaldeki adresi olmak için harekete geçti. Kısa süre önce canlıya aldıkları yeni internet sitelerindeki bilgi kaynaklarının haricinde sanatçı sayfası oluşturan marka, böylece hem sanatçıların kendilerini diledikleri gibi tanıtmalarını sağlıyor hem de sanat tarihinde yer edinmiş farklı isimler ve sanat ürünleri hakkında bilgi edinmelerini mümkün kılıyor.

“Sanatçıların kendilerini diledikleri gibi ifade etmelerini sağlıyoruz”

Yeni atılımlarıyla birlikte sanatçıların kendilerini diledikleri gibi ifade etmelerine olanak tanıdıklarını söyleyen Colorbox Dijital Pazarlama Yöneticisi Zeynep Varak, konuya dair şu açıklamada bulundu:

“Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte daha büyük kitlelere erişmek her ne kadar kolay olsa da, konu sanat gibi eleştirel düşünceye açık bir alan olunca diğer ticaret kolları gibi topluluk oluşturmak tam anlamıyla mümkün olmuyor. Biz de yeni sitemizde oluşturduğumuz ‘Sanatçılar’ sayfası ile sanatçıların kendilerini diledikleri gibi ifade etmelerini sağlıyoruz. Sanatseverlerin de farklı sanatçılar hakkında bilgi edinmesinin, merak ettikleri eserleri inceleyebilmesinin önünü açıyoruz. Eser satışı yapmak gibi ticari kaygılarımız yok. Yalnızca, sanatçıların kendilerine ait bir alana sahip olmalarını destekliyoruz.”

Hazırlık aşamasında yoğun bir danışman ve yazılım sürecinden geçtiklerini belirten Zeynep Varak, “Colorbox’ta bir sanatçının kendi profilini oluşturması için bazı basit adımları gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunun ilk sırasında ‘Sanatçının Geçmişi’ ‘Sanatçının Eğitimi’ ve ‘Sanatçının Stili’ başlıkları altında iletmek istenilen bilgilerin doldurulması yer alıyor. Ardından 9 adete kadar eser görseli eklenebiliyor. Her hafta başvuruda bulunan sanatçıların ilettikleri bilgi ve görselleri, site şablonuna göre düzenleniyor ve e-postayla sanatçıların onayına sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Sanatçı sayfamız ile Doğu illerimizde çok sayıda kadın sanatçımızın olduğunu gördük”

“Türkiye’nin dört bir yanından gelen sanatçı sayfası taleplerine olabildiğince hızlı bir şekilde cevap vermek için elimizden geleni yapıyoruz” diyen Colorbox Dijital Pazarlama Yöneticisi Zeynep Varak, “Günümüzde sanatçılar, büyük emek vererek zor şartlarda çalışıyorlar. Ancak kendilerini duyurabilecekleri platformlar yok denecek kadar az. Colorbox.com.tr olarak biz de, dünyanın dört bir yanında ziyaretçisi olan bir siteyiz. Bu vesileyle sanatçıları hem Türkiye hem de global çapta duyurmak için güzel bir imkan yaratmak istedik. Şimdiden kayda değer bir gelişme elde ettik. Özellikle Doğu illerimizde çok sayıda kadın sanatçı olduğunu görmek, bu sanatçıları sanatçı sayfamızda paylaşmak bizleri oldukça mutlu etti” şeklinde konuşarak sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Sanatçıların aradıkları ürünlere her zaman en iyi şartlarda ulaşmaları için çaba gösteriyoruz. En kaliteli ve güzel ürünleri her zaman en uygun şartlarda temin ederek sunuyoruz. Sanatçıların her zaman yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. Stokumuzda olmayan ürünleri de sanatçılarımız için buluyor ve ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Fenerbahçe, Teşvikiye, Kozyatağı mağazalarımızlarımızın yanı sıra, sitemizde yeni oluşturduğumuz sayfamızlarımızla da sınırlarımızı aşıyoruz. Profesyonel veya hobi amaçlı sanatla uğraşan herhangi biri, artık bilgilenme amaçlı bile sitemizi ziyaret edebiliyor. Örneğin, artık ürünlerimizin daha ayrıntılı keşfedilebilmesi için yeni kartelalar, bloglar, detaylı ürün özellikleri, teknik bilgiler, sık sorulan sorular ve büyük ürün tanıtım videoları gibi kaynaklarımız var. Gelecek dönemde topluluğumuzla birlikte biz de büyümeye ve gelişmeye devam edeceğiz.”