CHP Kurultayı'nda üç başkan adayından biri çekildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP Kurultayı'nda üç başkan adayından biri çekildi

Son dakika... CHP Genel Başkan Adayı Ümit Uysal adaylıktan çekildi. Uysal, "Partimi yıpratmamak adına adaylığımı sürdürmeyeceğim" dedi.

CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı ''İrade Milletindir'' temasıyla saat 10.00'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı.

Olağanüstü kurultayda genel başkanlığa adaylığını koyan Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Uysal, yaptığı duyuruda çekilme nedenlerini belirterek "Partimi yıpratmamak için burada detaylarını ifade etmeyeceğim gerekçelerle adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım" dedi.

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"BU ÜÇ ANA NEDENLE ÇIKTIĞIM YOLDA..."

Uysal, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Kıymetli Dostlarım, Değerli Yol Arkadaşlarım;

Bildiğiniz üzere, bugünkü tarihli CHP Olağanüstü Kurultayı’nda, CHP Genel Başkanlığı’na adaylık için girişimde bulundum.

1. Hükümetin partimize yönelik hukuksuz saldırılarına karşı partimizin güçlendirilmesi; Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu arkadaşlarımızın tahliyesinin sağlanabilmesi için güçlü ve tutarlı bir yönetim anlayışının inşası.

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Ümit Uysal​​​​​

2. Her ne kadar mevcut yönetimin son 15 günlük performansından memnun olunsa da, parti yönetimimizin en güçlü şekilde yeniden yapılandırılması.

3. CHP’nin, bütün Türkiye’yi kucaklayan, 85 milyonun tamamını yol arkadaşı kabul eden ve yüzde 50’yi aşan bir halk desteğine ulaşabilmesi.

Bu üç ana nedenle çıktığım yolda, partimi yıpratmamak için burada detaylarını ifade etmeyeceğim gerekçelerle adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım.

Arayan, destek veren tüm dostlarıma, tüm yol arkadaşlarıma, girişimime umutla ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ederim.

Tam demokratik, kalkınmış, üreten ve paylaşan bir Türkiye için; toplumun tamamını kucaklayan, yüzde elliyi aşan oranda halk desteğine sahip olan bir CHP için mücadelem en güçlü şekilde devam edecek. Birleşe birleşe kazanacağız!

Saygılarımla."

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