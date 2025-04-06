Üniversiteli gençlerden tutuklu arkadaşları için eylem çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Üniversitesi'nden aldığı diploması iptal edilmiş, başlatılan soruşturmalar kapsamında da gözaltına alınmıştı.

Bu gelişmeler sonrası çok sayıda üniversitede öğrenciler sokağa dökülmüştü. İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesi tepkilerin dozunu da yükseltti.

Eylemlere yönelik soruşturmalar sonucunda 301 üniversitesi öğrencisi tutuklandı.

TUTUKLAMALARA KAMUOYUNDAN TEPKİ

Eylemlerin anayasal hak çerçevsinde gerçekleştiği ve tutuklamaların hukuksuz olduğuna dikkat çekilerek üniversite öğrencilerinin serbest bırakılması yönünde kamuoyundan tepki yükseliyor.

Çok sayıda üniversite eyleme çağrı yaptı

İstanbul'daki üniversite öğrencileri, arkadaşlarının serbest bırakılması yönünde mesaj paylaşarak 7 Nisan Pazartesi günü saat 18.00'de Kadıköy'e eylem çağrısı yaptı.

Birçok üniversiteden öğrencinin katılımıyla düzenlenecek olan konsere, sanatçı Burhan Şeşen destek vererek katılacağını bildirdi.

Öğrencilerin hazırladığı afişi sosyal medya hesabında paylaşan Şeşen, "Pazartesi Kadıköy'deyiz. Öğrenci kardeşlerimize destek için" dedi.

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