Üniversiteli gençlerden tutuklu arkadaşları için eylem çağrısı

Kaynak: Haber Merkezi
Üniversiteli gençlerden tutuklu arkadaşları için eylem çağrısı

İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve gözaltına alınması ile patlak veren eylemler sonucunda yüzlerce üniversitesi öğrencisi tutuklandı. Öğrenciler, cezaevindeki arkadaşları için yarın Kadıköy'de bir araya gelecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Üniversitesi'nden aldığı diploması iptal edilmiş, başlatılan soruşturmalar kapsamında da gözaltına alınmıştı.

Bu gelişmeler sonrası çok sayıda üniversitede öğrenciler sokağa dökülmüştü. İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesi tepkilerin dozunu da yükseltti.

Eylemlere yönelik soruşturmalar sonucunda 301 üniversitesi öğrencisi tutuklandı.

TUTUKLAMALARA KAMUOYUNDAN TEPKİ

Eylemlerin anayasal hak çerçevsinde gerçekleştiği ve tutuklamaların hukuksuz olduğuna dikkat çekilerek üniversite öğrencilerinin serbest bırakılması yönünde kamuoyundan tepki yükseliyor.

Çok sayıda üniversite eyleme çağrı yaptı

İstanbul'daki üniversite öğrencileri, arkadaşlarının serbest bırakılması yönünde mesaj paylaşarak 7 Nisan Pazartesi günü saat 18.00'de Kadıköy'e eylem çağrısı yaptı.

Birçok üniversiteden öğrencinin katılımıyla düzenlenecek olan konsere, sanatçı Burhan Şeşen destek vererek katılacağını bildirdi.

Öğrencilerin hazırladığı afişi sosyal medya hesabında paylaşan Şeşen, "Pazartesi Kadıköy'deyiz. Öğrenci kardeşlerimize destek için" dedi.

afis.jpg

İmamoğlu CHP kurultayı öncesi Silivri'den mesaj gönderdiİmamoğlu CHP kurultayı öncesi Silivri'den mesaj gönderdi

İşçi boykota destek vermişti: O tutanak bahane edilerek işten çıkarılmışİşçi boykota destek vermişti: O tutanak bahane edilerek işten çıkarılmış

Son Haberler
Ramazan tatili sonrası TBMM’de kritik görüşmeler
Ramazan tatili sonrası TBMM’de kritik görüşmeler
Halatla hırsızlık: Film gibi soygun! İnegöl'de 6 gün arayla iki evi soydu
Halatla hırsızlık: Film gibi soygun! İnegöl'de 6 gün arayla iki evi soydu
Ara tatil bitti, ders zili alıyor! 20 milyon öğrenci yarın okula dönüyor
Ara tatil bitti, ders zili alıyor!
Üniversiteli gençlerden tutuklu arkadaşları için eylem çağrısı
Üniversiteli gençlerden tutuklu arkadaşları için eylem çağrısı
CHP Kurultayı'nda üç başkan adayından biri çekildi
CHP Kurultayı'nda üç başkan adayından biri çekildi