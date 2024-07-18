353 binden fazla emekli indirimli biletle seyahat etti

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılı "Emekliler Yılı" olarak ilan ettiğini hatırlatarak, emeklilerin refah düzeyini artırmaya yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Yaklaşık 16 milyon emeklinin fiziksel ve ruhsal sağlıklarını, sosyal ve kültürel yaşamlarını desteklemek amacıyla ulaştırma modlarında indirim uygulamalarını hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, bu uygulamaların büyük ilgi gördüğünü ve 353 binden fazla emeklinin demir yolu, şehirlerarası otobüsler ve hava yolu seyahatlerinde indirimli bilet imkanından yararlandığını ifade etti.

Ekonomik ve konforlu ulaşımın temel ihtiyaçlardan biri olduğunu dile getiren Uraloğlu, emekliler için 1 Nisan'da yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerde %10 indirim kampanyası başlattıklarını hatırlattı. Trenlerde 60-64 yaş yolculara %15, 65 yaş ve üstü yolculara %50 indirim uygulandığını belirten Uraloğlu, "Yaşa bakılmaksızın emekli vatandaşlarımıza %10 emekli indirimi kampanyası uygulayarak seyahatlerini kolaylaştırmayı amaçladık. İndirimden bugüne kadar 98 bin 200 kişi yararlandı." dedi.

Yaz mevsiminde seyahat hareketliliğinin arttığını belirten Uraloğlu, emeklilere sağlanan %10 indirim uygulamasından bugüne kadar yüksek hızlı trenlerde 58 bin 674, bölgesel trenlerde 22 bin 921, ana hat trenlerinde ise 16 bin 605 kişinin yararlandığını bildirdi.

OTOBÜSLE ŞEHİRLERARASI SEYAHAT EDEN EMEKLİLER

Otobüsle şehirlerarası seyahat eden emekliler için bilet fiyatlarında %20 indirim imkanı tanıdıklarını kaydeden Uraloğlu, "Düzenlememizin hayata geçtiği 31 Mayıs'tan bu yana toplam biletli yolcu sayısı 13 milyonu aştı. Bu dönemde 250 binden fazla emeklimiz bu indirimlerden yararlandı. Otobüsler, 314 milyon 548 bin 449 kilometreyle dünyanın çevresini 7 bin 848 kez turlayacak kadar yol katetti." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, hava yolu ulaşımında da emekliler için kolaylıklar sağlamaya devam ettiklerini belirterek, "Türk Havayolları ile seyahat eden emekli ve 60 yaş üstü yolcularımız için yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda %15 indirim uygulamamız devam ediyor. Ocak 2024'ten bu yana bu haktan yararlanan emeklilerimizin sayısı 5 bin 145'e ulaştı." dedi.

8 BİN 173 EMEKLİ 10 BİN 642 KARGO GÖNDERDİ

Emeklilere öncelik ve ayrıcalık tanıyan bir diğer çalışmayı PTT aracılığıyla hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, "10 Haziran'da emeklilerimizin kargo gönderiminden faydalanmaları için %20'lik bir indirim kampanyası başlatmıştık. Bugün itibarıyla 8 bin 173 vatandaşımız 10 bin 642 adet kargo gönderiminde bulunarak kampanyadan faydalandı. Sosyal destek hizmetleri ile refah düzeyini artırıcı düzenlemelerimizle emeklilerimize katkı sağlamaya devam ediyoruz." dedi.

Uraloğlu, kampanyadan en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Balıkesir'de yaşayan emeklilerin faydalandığını bildirdi.