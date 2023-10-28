36 dakikalık şarjla 480 kilometre gidiyor. Tank gibi araba 7 kişilik

Çin’in amiral gemisi olarak konumladığı lüks MPV modeli Dream, kasım ayında Türkiye’deki ön sipariş alımlarına başlayacak. 2.692 kilogram ağırlığındaki lüks araç 0-100 km/s hızlanması 5.9 saniye sürüyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
36 dakikalık şarjla 480 kilometre gidiyor. Tank gibi araba 7 kişilik

Haber: Ercan KARACA/YENİÇAĞ

Çin’in en büyük otomotiv şirketlerinden Dongfeng çatısı altında yer alan, premium elektrikli otomobil üreticisi Voyah, amiral gemisi olarak konumladığı lüks MPV modeli Dream, Marcar Otomotiv A.Ş. tarafından Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Çin’de ön siparişe açıldığı gün 4.000 adetten fazla sipariş alan Voyah Dream’in, Marcar tarafından Türkiye’deki ön sipariş alımlarının kasım ayından itibaren başlatılması planlanıyor ve 2024 yılında teslimatların yapılmasını planlanıyor.

7 KOLTUKLU LÜKS OTURMA DÜZENİ

Tamamen elektrikli Voyah Dream, 7 koltuklu oturma düzenine sahip üst düzey lüks iç mekanında otomotiv dünyasının en yeni konfor teknolojilerini sunuyor. 435 HP güç ve 620 Nm tork değerlerine sahip çift elektrikli motoruyla 2.692 kilogram ağırlağındaki Voyah Dream’in 0-100 km/s hızlanması 5.9 saniyede gerçekleşirken, maksimum hızı ise 200 km/s’de elektronik olarak sınırlandırılmış durumda.

Voyah Dream’in bataryalarının hızlı şarj istasyonlarında yaklaşık 36 dakikada yüzde 20’den yüzde 80 doluluk seviyesine gelebilmesi ve 480 km menzil sunabilmesi, günlük kullanımlarda ya da şehirler arası seyahatlerde de aracın tercih edilebilmesine olanak sağlıyor.

İÇ MEKAN 64 FARKLI RENKTE

5.3 metreyi aşan uzunluğundaki Voyah Dream, 2+2+3 kişilik iç mekanında tüm yolcular için benzersiz bir konfor ve lüks deneyimi yaşatıyor. Isıtma, havalandırma ve masaj özellikli koltuklar, Dynaudio müzik sistemi, 64 farklı renkte ayarlanabilen ortam aydınlatması, 1.4 metre genişliğindeki kenarsız yapılı, 3 ekranı barındıran kokpiti, ultra-gelişmiş işletim sistemli teknolojik altyapısıyla Voyah Dream, geleceğin konforlu seyahatlerini bugünden yaşamak isteyenlere hitap ediyor.

Voyah Dream’in hem önde hem de arkadaki cam tavanı iç mekanın aydınlık ve ferah yapısını destekliyor. Öndeki cam tavan, ön koltukları kapsayacak bir alanı aydınlatırken, elektrikli olarak açılıp-kapatılabiliyor ve iç mekan izole edilmek istendiğinde perde ile örtülebiliyor. Arka bölümdeki cam tavan ise elektrikli perde ile iç mekân atmosferinin değiştirilebilmesini sağlıyor.

Elektrikli bagaj kapağının yukarıya doğru açılmasıyla ulaşılan bagaj, standart konumda 427 litrelik bir alan sunuyor. Bagaj hacmi sadece üçüncü sıra koltukların yatırılmasıyla 2680 litreye ulaştırılabiliyor. Bu sayede 20 inçlik büyük boy bavullardan 8 adedi, aynı anda taşınabiliyor.

36 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞAR OLUYOR

Hızlı şarj istasyonlarında bataryalar, yüzde 20’den yüzde 80 seviyesine yaklaşık 36 dakikada doldurulabilirken, 11 kW’lik AC şarj alımı üzerinden yüzde 0’dan yüzde 100’e şarj süresi ise yaklaşık 12 saatte tamamlanabiliyor. Ortalama tüketim değeri ise 20,0 kWh/100 km olarak açıklanıyor. Voyah Dream’in bataryaları için 8 yıl/160.000 km garanti sunuluyor.

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