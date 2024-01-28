36 saatte yarım metre kar yağdı

Kaynak: İHA
36 saatte yarım metre kar yağdı
Muş’un Varto ilçesinde 36 saatte yarım metre kar yağdı. Ekipler kar yağışından sonra temizleme çalışmalarına başladı.

Varto ilçesinde hayatı adeta durma noktasına getiren kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarla sokaklar kardan temizlendi. Belediyenin Destek Hizmetleri Müdürü Menduh Işık, aşırı kar yağışından sonra tüm sokaklardaki karların temizlendiğini belirtti.

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İlçedeki tüm sokakların temizlendiğini aktaran Işık, çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü belirtti.

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Karların ekipler tarafından toplanarak ilçe dışına aktarıldığını kaydeden Menduh Işık sözlerine şu şekilde devam etti: “Kar yağışı, hayatı olumsuz bir şekilde etkiledi. Bizde bu olumsuzluğa karşı mücadele etmeye devam ediyoruz.

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Bu sene mevsim şartlarının iyi olmasına rağmen son yağan kar yağışının hemen ardından süratle tüm ana yolları ve sokakları temizledik.

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Şehir içerisinde biriken karları ve ilçemizin çarşısında hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yığınlarını toplayıp, daha sonra kamyonlarla ilçe merkezi dışına taşıyoruz."

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Yapılan çalışmalarda 4 iş makinesi, 10 elemanın rol aldığı belirtilirken ekiplerin 24 saat boyunca çalıştığı Menduh Işık tarafından kaydedildi.

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