Kamu Şefleri Platformu'ndan 3600 Ek Gösterge tepkisi

Yaptıkları açıklama ile mağduriyetin giderilmesini isteyen Kamu Şefleri Platformu şu ifadeleri kullandı:

İLGİLİ TÜM KURUM, KURULUŞ VE KİŞİLERE

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan şefler; 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin “Bakanlıkların temel kuruluşları ve hiyerarşik kademeler” başlıklı 509. Maddesinin 4. Fıkrasının (ç) bendinde hiyerarşik sistem içerisinde yer almakta olup (Taşra teşkilatı il kuruluşlarına; Vali, il Müdürü, Şube Müdürü, Şef) şeklinde sıralanmıştır.

Ayrıca 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ekli 1 sayılı cetvelin (I) bendinde Şefler, amir ve yardımcıları, zabıta baş komiseri gibi yönetici kadro içerisinde belirlenmiştir.

Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin İkinci Bölümün Hizmet Grupları, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Hükümler Başlıklı “Hizmet Grupları ve Kadrolar” konulu 5. Maddesinin 1. Maddesinin (a) fıkrasında “Yönetim Hizmetleri Grubunda” Şeflerin de olduğu açıktır.

Düzenlenen kanun metninde Yönetim Hizmetleri grubunda yer alan unvanların tamamı 3600 Ek Göstergeden yararlanırken, İmam, Müezzin, Ebe, Hemşire, polis, Sayman, Sayman Yardımcısı ve Bekçilere kadar 3600 Ek Göstergeden faydalanırken, Şeflerin kapsam dışında bırakıldığı görülmektedir.

Adil ve hakkaniyete uygun bir çalışma yapılarak çalışma barışının yeniden tesis edilmek üzere Şef kadrolarında görev yapan personelin mağduriyetinin önüne geçilebilmesi için “Yönetim Hizmetleri Grubunda” yer alan Şeflerin de 3600 Ek Gösterge verilmek üzere torbaya yasaya eklenmesini talep ediyoruz.

Gereğini arz ederiz.

KAMU ŞEFLERİ PLATFORMU