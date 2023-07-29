369 hesap ve siteye engelleme kararı

Ankara Jandarma Komutanlığınca incelenen 2 bin 774 sosyal medya hesabı ve internet sitesinden 369'u Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirilerek engellendi.

369 hesap ve siteye engelleme kararı

Komutanlıktan yapılan açıklamada, 14-28 Temmuz tarihleri arasında icra edilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 2 bin 774 sosyal medya ve internet adresinin incelendiği belirtildi.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 247 ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 122 internet sitesi, BTK'ye bildirilerek bu adreslere erişim engellendi.

Ayrıca bu yıl yapılan siber saldırı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Ayaş, Etimesgut, Nallıhan ve Yenimahalle ilçelerinde nitelikli dolandırıcılık ve Etimesgut ilçesinde banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna ilişkin olaylar Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı.

Olaylara ilişkin 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İlgili Haberler
O üniversitede TikTok yasaklandı
Üniversite öğrencileri dikkat! Birçok üniversitede yasaklandı. Kullanılan yeni teknoloji yararlı mı zararlı mı
Bingöl'de Anadolu Lisesi'nde kızlı erkekli eğitime son verildiği ortaya çıktı. Taliban da kızların üniversiteye gitmesini yasakladı
151 internet sitesine erişim yasaklandı. Jandarma başvurdu
Öne Çıkanlar
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Son Haberler
Deprem felaketi sonrası ortaya çıkan gerçek Güncel
Deprem felaketi sonrası ortaya çıkan gerçek
Deprem bölgeleri için kısa çalışma ödeneğinde yeni karar Güncel
Deprem bölgeleri için kısa çalışma ödeneğinde yeni karar
Esenyurt’ta iş yerine silahlı saldırı Yaşam
Esenyurt’ta iş yerine silahlı saldırı
Ruhsatsız silahların bulunduğu eve polis baskını Yaşam
Ruhsatsız silahların bulunduğu eve polis baskını
9 Mahalle karantina altına alındı Yaşam
9 Mahalle karantina altına alındı
HSK Kararnamesi Resmi Gazete'de Güncel
HSK Kararnamesi Resmi Gazete'de