369 hesap ve siteye engelleme kararı

Komutanlıktan yapılan açıklamada, 14-28 Temmuz tarihleri arasında icra edilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 2 bin 774 sosyal medya ve internet adresinin incelendiği belirtildi.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 247 ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 122 internet sitesi, BTK'ye bildirilerek bu adreslere erişim engellendi.

Ayrıca bu yıl yapılan siber saldırı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Ayaş, Etimesgut, Nallıhan ve Yenimahalle ilçelerinde nitelikli dolandırıcılık ve Etimesgut ilçesinde banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna ilişkin olaylar Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı.

Olaylara ilişkin 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.