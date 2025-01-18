38 kişi ölmüştü! Güngören’de sahte alkol ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
38 kişi ölmüştü! Güngören’de sahte alkol ele geçirildi

İstanbul Güngören’de sahte ve kaçak alkol satışının önüne geçilmek için yapılan denetimlerde bir araç içerisinde yapılan aramada, sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son zamanlarda can kayıplarına yol açan ve sağlık açısından tehlike uyandıran sahte ve kaçak alkol satışlarına ilişkin tespit edilen şüphelilere ve adreslerine denetleme yapmaya devam ediyor.

aw373215-03.jpg

Son olarak dün Güngören Sanayi Mahallesi'nde bir denetim gerçekleştirildi. Sahte alkol satışı yapıldığının belirlendiği o adreste, park halinde şüpheli bir araç bulundu.
Araç içerisinde 9 şişe sahte alkol ele geçirildi.

aw373215-02.jpg

Ekiplerin araç içerisinde yaptığı aramalarda, aracın bagaj kısmından su şişelerine doldurulmuş vaziyette sahte alkol satışı yaptığı tespit edildi. Olay yerinde yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Araç içerisinde devam eden ve yakalanan şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, toplam 9 şişe sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ise emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

aw373215-01.jpg

Son Haberler
Şeyma Subaşı'ndan şoke eden aşk itirafı
Şeyma Subaşı'ndan şoke eden aşk itirafı
Kontrolden çıkan otomobil önce direğe çarptı sonra tarlaya uçtu
Kontrolden çıkan otomobil önce direğe çarptı sonra tarlaya uçtu
Kayseri'de zehir operasyonu
Kayseri'de zehir operasyonu
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
Kabus komşuda da görüldü! Yetkililer hareket geçti
Kabus komşuda da görüldü! Yetkililer hareket geçti