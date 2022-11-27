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  • Aralarında Kılıçdaroğlu ve Özdağ da var. 39 milletvekilinin fezlekeleri Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi

Aralarında Kılıçdaroğlu ve Özdağ da var. 39 milletvekilinin fezlekeleri Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi

Adalet Bakanlığı, 39 milletvekili hakkında hazırlanan 63 fezlekeyi Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi. Gönderilen fezlekeler arasında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da var. 

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 14:32
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39 vekilin dokunulmazlığının kaldırılması için fezlekeler Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi

Aralarında Kılıçdaroğlu ve Özdağ da var. 39 milletvekilinin fezlekeleri Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
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Adalet Bakanlığı, 39 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan 63 fezlekeyle ilgili işlemleri tamamladı. Bakanlık, bu dosyaları TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi.

Gönderilen fezlekelerden 53'ü, HDP'li 32 milletvekili hakkındaki suçlamaları içeriyor. HDP Van milletvekilleri Sezai Temelli ile Muazzez Orhan Işık hakkında 4'er, HDP Van Milletvekili Tayip Temel ile HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran hakkında 3'er fezleke bulunuyor. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in ise 4 fezlekesi yer alıyor.

ARALARINDA KEMAL KILIÇDAROĞLU VE ÜMİT ÖZDAĞ'IN DOSYASI DA VAR

Gönderilen fezlekeler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Cumhurbaşkanına hakaretten" bir dosyası bulunuyor.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkındaki fezleke ise tartışma programında Gazeteci Latif Şimşek'e yönelik eylemlerinden dolayı "kasten yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarını kapsıyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında hazırlanan bir fezleke de gönderilen dosyalar arasında yer aldı.

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ADALET HAK HUKUKTUR ANAYASA DIR BİZİ KORUYAN GÖZETLEYEN ÖNCELİGİMİZDIR.
27.11.2022 15:15
TEK TARAFLI YARGISIZ İNFAZ ASLA KABULEDILEBİLIR DEGİLDIR.  
 
İsmail
27.11.2022 14:50
İçlerinde Akp Li ve MHP ki Milletvekilleri varmı ya Cumhurbaşkanı İçişleri bakanı devamlı Kılıçdaroğlu na hakaret ediyorlar bunlar için birşey varmı ya bunlar hakaret etme özgürlüğüne mi sahipler  
 
Hani gül atılıyordu.
27.11.2022 14:42
En büyük zalim, en mağdur olandır.  
 
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