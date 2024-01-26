39 yıldır girdiği hiçbir seçimi kaybetmeyen muhtar ‘Artık tadında bırakmak gerek’ dedi adaylıktan çekildi

Eskişehir’in Gültepe mahallesinde 39 yıldır muhtarlık yapan Ali Ali, yerel seçimde aday olmayacak ve görevine veda edecek. Bugüne kadar girdiği hiçbir seçimi kaybetmeyen Al, işin sırrının insanlara iyi davranmak olduğunu söyledi.

Al muhtarlığı bırakacağını söylemesi sonrası 13 kişinin aday olduğunu söyledi.

Gültepe Mahalle Muhtarı Ali Al, ‘artık yeter’ diyerek bu dönem adaylıktan vazgeçtiğini açıkladı. Her şeyi tadında bırakmak gerektiğine vurgu yapan Al, “Ben muhtarlığı hep severek yaptım. Halk beni bilir. Bilmese 8 dönemdir seçmez. Şimdi bırakacağımı biliyorlar, 13 tane muhtar adayı çıkmış. Evvelden 2-3 tane yine çıkıyordu, ama bu kadar çıkmıyordu. Aslında bu işin özel bir sırrı yok. Sadece insanlara iyi davranmak gerekiyor. Her zaman kendisi veya ailesiyle kim gelirse gelsin, bir kötülüğüm veya art niyetliliğim olmamıştır. Kolay kolay mecbur kalmadığım sürece kimseyi azarlamam. Şu muhtarlığımdan 40 sene geçiyor, 3 kişinin kalbini ya kırdım ya kırmadım. Ne olacak, bu dünyanın işi böyledir. Sırrı insanlara iyi davranmaktır. Öbür muhtar adaylarının da insanlara çok iyi davranmasını bekliyorum. Bana 1 dönem daha yap diyenler var. Ama ağzımdan çıktı, tekrar düşünmüyorum. Gelmem, geri dönüş yapmam” dedi.