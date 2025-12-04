Samsun'da firari şahıs yakayı ele verdi. Kavak ilçesinde Emniyet ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari yakalandı.

Yapılan incelemelerde 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçu ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından 13 yıl 2 ay 12 gün hapis cezası ile bin TL para cezası bulunan S.C.'nin yaklaşık 4 aydır firari olduğu belirlendi.

S.C., bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.