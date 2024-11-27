4 başlı heykeli polis makaron baskınında buldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulan TIR'da 1 milyon 500 bin adet makaron ele geçirildi. Polis makaronların arasına gizlenmiş Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 başlı Hekate heykeli de ele geçirildi. Heykel koruma altına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yol uygulamasında şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler; Roma dönemine ait 4 başlı Hekate heykeli, 4 adet sikke, 1 adet obje, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 milyon 500 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.

tir.jpg

Ele geçirilen heykel ve diğer tarihi malzemeler polis tarafından koruma altına alınırken, aynı zamanda Müze Müdürlüğü ile de bağlantıya geçildiği kaydedildi.

Olayda gözaltına alınan bir kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

aw338454-01.jpg

Son Haberler
İnsan kemikleri bulundu
İnsan kemikleri bulundu
Çankırı’da köy yolu ulaşıma kapandı
Çankırı’da köy yolu ulaşıma kapandı
İstifa eden Hasan Arat açıklama yapıyor
İstifa eden Hasan Arat açıklama yapıyor
Çorum’da Türk Sanat Müziği korusu mest etti
Çorum’da Türk Sanat Müziği korusu mest etti
Elazığ’da kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor
Elazığ’da kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor