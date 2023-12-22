4 bin yıldır cinsel gücü artıran meyve

İşte o meşhur meyvenin adı, Keçiboynuzu. Onu aslında pek çoğumuz biliyor. Bİ çok kişi tadını beğenmese de seveni çok fazla. Yararını eskiler çok iyi biliyorken genç nesil pek aldırış etmiyor. Oysa binlerce yıldır insanoğluna şifa dağıtıyor. İşte keçiboynuzunun çok az bilinen yararları:

Sigara tiryakilerinin akciğerlerini pırıl pırıl yapıyor.

Antioksidan özelliğiyle bağışıklık sistemini onarıp güçlendiriyor.

Grip, nezle ve soğuk algınlığına kalkan oluyor.

Ödemi yok ediyor.

Hücreleri yeniliyor.

Bağırsaktaki zararlı bakterilere hücum ediyor.

Kemik sağlığını koruyor.

Öksürüğü kesiyor.

Balgam söktürüyor.

Hem erkek hem de kadınlarda cinsel gücü artırıyor.

Erkeklerde sperm sayısını çoğaltıyor.

Enerjiyi artırıyor.



İŞTE O MEŞHUR TARİF



Keçiboynuzları iyice yıkanıyor

Küçük parçalara bölünüyor.

3Bardak kaynar suyun içine atılıyor.

10 dakika kaynatıldıktan sonra sabah akşam bir ay boyunca aç karnına içiliyor.