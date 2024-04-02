4 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA
4 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Eskişehir’de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ terör örgütüne örgüt mensubu ailelere maddi destek sağlayan, örgüte yeni eleman temin eden, firari ve kaçak durumunda olan örgüt mensuplarına saklanmaları için ev ayarlayan, örgüt mensuplarının yurtdışına kaçmalarına yardım eden ve örgütün sözde mali yapılanma sorumluları oldukları belirlenen 4 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Aralarında örgütün sözde Bölge Sorumlusu, İl Muhasebecisi, İl Muhasebe yardımcısı, ATM (Arama Tarama Mesulü) sorumlusu da bulunan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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