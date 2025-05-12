4 gündür aranan esnaftan güzel haber! Hemen hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
4 gündür aranan esnaftan güzel haber! Hemen hastaneye kaldırıldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan 40 yaşındaki esnaf Sami İlik kullanılmayan bir evde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Domaniç ilçesine bağlı Durubey köyünde oturan Sami İlik, 8 Mayıs'ta sabah saatlerinde evinden yaya olarak çıktı. İlik’ten bir daha haber alamayan ve aramalardan da sonuç alamayan yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

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İncelemede ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre kala yaya olarak tarla yoluna girerek Çokköy yönüne gittiği belirlenen İlik'i bulmak için jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra köy ile ilçe halkından oluşan arama-kurtarma ekibi kuruldu.

Ekipler, cep telefonunu, cüzdanı, kimliklerini almadan evden çıkan Sami İlik'i bulmak için ormanlık alanlarda köpeklerle birlikte arama yaparken, köylüler akşam saatlerinde Sami İlik’i kullanılmayan bir evde buldu. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan İlik’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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