4 gündür aranıyordu! Ölü bulundu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Gülbaran Caddesi Kemaliye Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde yaşayan, 54 yaşındaki İlhan Öztekin'e 4 gün boyunca ulaşamayan yakınları Öztekin'in evine gitti.
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Öztekin'in kapısını çalan yakınları ses alamayınca kapıyı kırarak içeri girdi. Öztekin'in yerde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu hemen 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Öztekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İlhan Öztekin'in cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.