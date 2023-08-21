4 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Alman turist aranıyor

Alanya ilçesi İncekum Mahallesi'nde ailesiyle birlikte tatil yapan Alman Annegret Kandzorra, 18 Ağustos sabahı tek başına otelden ayrıldı. Geri dönmeyen Kandzorra telefona da cevap vermeyince, yakınları otel yönetimine bildirdi. Otel yönetimi de jandarmaya haber verdi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Acil Hava Kurtarma (AHK), Alanya AFAD ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Alanya ekipleriyle aramalarını sürdürdü. Ekiplerin 4 gündür devam eden çalışmalarında JAK'a ait kadavra köpekleri de kullanıldı.

250 GÖREVLİ SAHADA

Alanya İHH Arama Kurtarma Ekibi Sorumlusu Ramazan Başkan, "Arama çalışmalarının 4'üncü gününde, yaklaşık 250 kişi sahada görev yapıyor. İHH olarak biz de 42 kişiyle sahadayız. İniş alanlarını, su kanallarını ve özellikle yüksek alanları ayrıntılı şekilde araştırmaya devam ediyoruz. Tüm ekipler özveriyle çalışıyor. Bulana kadar aramalara devam etmeyi planlıyoruz. Taradığımız alan, yaklaşık 15 kilometre. Tüm bölgeler inceleniyor, deniz tarafı, ormanlar ve yüksek bölgeler araştırılıyor" dedi.

Alzheimer hastası olduğu belirtilen kadının kaybolmadan önce otelde yürüdüğü anlar, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında ise Alman turistin otelden çıktıktan sonra ayağında çorapla yürüdüğü görüldü. Kayıtlarda kadının son görüldüğü yerleri belirleyen ekipler, bölgede yaşayanlarla görüşüp çalışmalarını sürdürdü.