Bakan Özer açıkladı! 4 ilde eğitim kademeli başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Özer, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizin bazı ilçelerinde 27 Mart itibarıyla yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Diğer illerimizde olduğu gibi eğitim öğretimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından sağlam raporu verilen okullarda gerçekleştireceğiz. Taşımalı eğitimle süreçleri ilerleteceğiz. Adını saymadığımız ilçelerde kararları Valiliklere bırakıyoruz.

Çocuklarımızı yalnız bırakmamak ve bu travmayı atlatmaları için çadırlarda kontey okullarda çocuklarımızı yalnız bırakmadık.

Burada zikretmediğimiz ilçelerimizde de öğrencilerimize eğitim desteği vermeyi sürdüreceğiz.

8 ve 12. sınıflarla ilgili bir dizi kararlar aldık. İkinci dönem konularının sınavlara dahil olmaması. Destek kursları aldık. LGS ve YGS sınavlarına hazırlanmalarıyla ilgili her türlü desteği veriyoruz. Hafta sonuna kadar 734 olan destek noktasını bine çıkaracağız.