4 ilin emniyet müdürü değişti. Karar Resmi Gazete’de

Kaynak: AA
4 ilin emniyet müdürü değişti. Karar Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 4 ilde yeni emniyet müdürü ataması yapıldı.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası olan karar ile Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevinden alındı.

Aslan yerine Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı.

Karabörk’ten boşalan Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne de Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın getirildi.

Karara göre Van Emniyet Müdürlüğü’ne de Murat Mutlu, Batman Emniyet Müdürlüğüne de İbrahim Kaba atandı.

KARDEŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Görevden alınan Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’ın kardeşi Nezir Aslan’ın kaçak makaron operasyonunda gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

Operasyon sonrası soruşturma için polis başmüfettişleri görevlendirilmiş, Aslan ise merkeze çekilmişti.

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