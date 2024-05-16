4 işyeri aynı anda yandı

Kaynak: İHA
4 işyeri aynı anda yandı
Sultangazi’de 4 iş yerinin bulunduğu binada yangın çıktı. Alevler 4 işyerini etkisi altına aldı. İtfaiye yangını kısa sürede söndürdü. Dükkanlarda hasar oluştu.

Büyük panik yaşanmasına neden olan yangın saat 02.00 sıralarında Sultangazi Yunus Emre Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde çıktı. İddiaya göre binaların arasındaki boşlukta yer alan çöplerin olduğu noktada başlayan yangın kısa sürede binaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın yan tarafta bulunan binalara sirayet etmeden altına alınabildi. Yangın sonrası ölü veya yaralı olmazken 4 iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıktığını gören bir mahalle sakini, “Alevin yükseldiğini gördüm. Alevler binanın arasından yükseliyordu. Buraya çöp, lastik gibi her şey atıyorlar.” şeklinde açıklama yaptı. Yangının çıkış sebebi itfaiye ekipleri tarafından araştırılmaya devam ederken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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