Yangın Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi 141'inci Sokak’taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında, saat 11.00 sıralarında çıktı. Apartmandan çıkan yoğun dumanı görenler hemen telefonlara sarılarak itfaiye ekiplerini aradı.

Yangını söndüren ekipler, salonda 1 kişinin hareketsiz halde yattığını gördü. Kontrolünde kimliği belirsiz erkeğin, hayatını kaybettiği belirlendi. 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğe ait cesetteki yanıklardan dolayı parmak izinden kimliğinin belirlenemediği belirtildi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.