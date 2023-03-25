İçinde yok yok. 4 katlı yüzen saray İstanbul'da

DHAnın haberine göre, 'Emerald Azzurra' isimli Bahama bayraklı 110 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki 4 katlı yat Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

5 bin 300 Groston ağırlığındaki yatı boğaz girişinde Kıyı Emniyeti römorkörleri karşıladı. 100 yolcu kapasiteli yat 7 güverteden oluşurken, 70 mürettebat görev yapıyor.

2020 yılında inşası tamamlanan yatta spor salonu, sauna, spa, yüzme havuzları bulunuyor. Yat, Kıyı Emniyeti römorkörleri ve kılavuz kaptan yardımı ile Galataport Limanı'na demirledi.