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İçinde yok yok. 4 katlı yüzen saray İstanbul'da

Bahama bayraklı 4 katlı lüks yat İstanbul'a demirledi. Galataport'a yanaşan lüks yat büyük ilgi gördü. Yatta spor salonu, sauna, spa, yüzme havuzları bulunuyor.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 09:25
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4 katlı yüzen saray İstanbul'da

İçinde yok yok. 4 katlı yüzen saray İstanbul'da
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DHAnın haberine göre, 'Emerald Azzurra' isimli Bahama bayraklı 110 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki 4 katlı yat Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 

5 bin 300 Groston ağırlığındaki yatı boğaz girişinde Kıyı Emniyeti römorkörleri karşıladı. 100 yolcu kapasiteli yat 7 güverteden oluşurken, 70 mürettebat görev yapıyor.  

2020 yılında inşası tamamlanan yatta spor salonu, sauna, spa, yüzme havuzları bulunuyor. Yat, Kıyı Emniyeti römorkörleri ve kılavuz kaptan yardımı ile Galataport Limanı'na demirledi.

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