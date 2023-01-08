Aston Villa Aston Villa olalı böylesini görmedi

İngiltere 4. Futbol Ligi'nde mücadele eden Stevenage, Federasyon Kupası'nda Premier Lig takımlarından Aston Villa'yı geçerek büyük bir sürprize imza attı.

Ev sahibi Aston Villa, 33. dakikada Sanson ile öne geçti. Aston Villa'dan Dendoncker, 85. dakikada yaptığı faulle hem penaltıya sebep oldu hem de kırmızı kart gördü.

Reid'in 88. dakikada penaltıdan attığı golle skoru eşitleyen Stevenage, Campbell'ın 90. dakikadaki golüyle de sahadan 2-1 galip ayrıldı.