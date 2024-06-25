4 milyon dolarlık ödülü kazandı. Sevinçten zıplarken kalp krizi geçirdi

Singapur’daki Marina Bay Sands adlı kumarhanede yaşanan bir olay yürekleri ağıza getirdi. Oynadığı oyunda 4 milyon dolar kazanan bir adam sevinçten kalp krizi geçirdi. Adı belirtilmeyen adam kazandığı ödülü kutlamak için zıplamaya başladığı ancak kalbi bu sevince dayamayarak krize girdi ve yere yığıldı.

Kumarhanedeki diğer kişiler yere yığılan adama yardım etmek için etrafında toplanırken, olay yerine gelen sağlık görevlileri hemen kalp masajına geçti. Kalp krizi geçirdiği belirtilen adamın hastane kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.