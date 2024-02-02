4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi

Kaynak: Haber Merkezi
4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.

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