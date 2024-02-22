4 sağır ve dilsizin karıştığı cinayet bir yıl sonra aydınlatıldı

Berberoğlu’nun cesedi, ıslah edilmiş bir derenin menfezinde çöp poşeti içinde bulundu. Olayla ilgili 4’ü sağır ve dilsiz 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, 12 Mayıs 2023 tarihinde Çatalca’da meydana geldi. Bir karavanda tek başına yaşayan Mehmet Berberoğlu, o günden sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, Berberoğlu’nun cep telefonu kayıtlarını inceleyerek, sağır ve dilsiz Kerim Ç. ve Murat A. ile sık sık görüştüğünü belirledi. Bu iki şüpheli ve çevrelerindeki kişiler takibe alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, olay günü Berberoğlu’nun, Kerim Ç., eşi Mediha Ç., Murat A., eşi Gizem Ç. ve Nermin A. ile birlikte bir evde bulunduğu, burada alkol aldığı ve Kerim Ç.'nin eşi Mediha Ç. ile Murat A.'nın eşi Gizem Ç.'ye sarkıntılık ettiği, bunun üzerine kavga çıktığı tespit edildi. Kavgada Kerim Ç. ve Murat A.'nın Berberoğlu’nu darp ederek öldürdüğü, ardından cesedi bir poşete koyarak evdeki diğer kişilerin de yardımıyla Çatalca’da bir dereye attıkları anlaşıldı.

Polis ekipleri, İstanbul ve İzmir’de düzenledikleri operasyonlarda Kerim Ç., Mediha Ç., Murat A., Gizem Ç. ve Nermin A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin gösterdiği yerde yapılan aramada, Berberoğlu’nun cesedine ulaşıldı. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden Nermin A., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Mediha Ç. ve Gizem Ç. tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, bu iki şüpheliye adli kontrol şartı uygulayarak serbest bıraktı. Cinayet zanlısı Kerim Ç. ve Murat A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.