Fenebahçe'de başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk olarak Samandıra'da işlerin yolunda gittiğinden emin olmak isteyen Sadettin Saran, gördüğü eksiklikleri ve sorunları çözmek için yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Kulübün önemli pozisyonlarındaki birçok isimle yollarını ayıran yeni yönetimden bir hamle daha geldi.

A TAKIM SCOUT EKİBİYLE YOLLAR AYRILIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sadettin Saran yönetimi, akademi scout ekibinin ardından A Takım Scout A Takım Scout Şefi Barış Alpaslan ve A Takım Scout ekibiyle de yollarını ayırma kararı aldı.

BEDRİ BAYKAM'IN OĞLU DA GÖREVİNDEN ALINDI

Görevine son verilen gözlemciler arasında Mert Bayhan ve Ayberk Ağar ile birlikte FB TV'de yorumculuk yapan Bedri Baykam'ın oğlu Suphi Baykam da yer aldı.

KÖKLÜ DEĞİŞİMİN HABERCİSİ

Fenerbahçe'de üst üste alınan bu kararlar, yeni yönetimle beraber çoğu departmanda büyük bir değişimin yaşanacağının da sinyallerini veriyor.