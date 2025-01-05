4 ürün daha gümrükten geri döndü

Düzenleme: Kaynak: Gazete Duvar
4 ürün daha gümrükten geri döndü

AB Komisyonu Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) 2025'in ilk 3 gününde 4 ürünle ilgili alarma geçti. Kuru incirde aflatoksin, üzüm yaprağı ve limonda pestisit, susamda ise salmonella olduğu ortaya çıktı.

Türkiye’den ihraç edilen ancak yüksek miktarda pestisit ya da aflatoksin bulunduğu gerekçesi ile iade edilen ürün sayısı her geçen gün artıyor.

Avrupa Birliği Komisyonu Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) yeni yılın ilk üç gününde 4 ürünle ilgili alarm verdi.

Listedeki ürünlerden biri kuru incir. Buna göre 2 Ocak'ta Türkiye'den Fransa'ya giden kuru incirlerde aflatoksin çıktı.

Ürün için 'potansiyel olarak ciddi' uyarısı yapıldı.

AFLATOKSİN NEDİR?

Bahsedilen Aflatoksinler, zehirli ve kanserojen maddelerdir. En zehir etkili olanı hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1'dir.

Listedeki bir başka ürün de asma yaprağı.

3 Ocak'ta Türkiye'den Danimarka'ya giden üzüm yapraklarında Ditiyokarbamatlar - pestisit kalıntıları tespit edildi. Danimarka 'ciddi' uyarısıyla el konulduğu bildirildi.

Bir üründe izin verilen Ditiyokarbamatlar - pestisit kalıntılarının miktarının maksimum 0,5 mg/kg kuru madde olması gerekiyor. Yapılan testler sonucu üzüm yapraklarında 0,13 mg/kg kuru madde olarak tespit edildi.

PESTİSİT NEDİR?

Pestisit, tarımda ekinlere ve bitkilere zarar verme potansiyeli bulunan haşereleri, istenmeyen yabani otları, böcekleri yok etmek ve kontrol altında tutmak için kullanılan kimyasal bir maddedir.

Türkiye'den Danimarka'ya giden kabuklu susam tohumlarında da Salmonella - patojen mikroorganizmalar tespit edildi. Danimarka ‘ciddi uyarısıyla iade edildiğini bildirdi.

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella, bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalıktır. Bakterilerin neden olduğu en yaygın gıda zehirlenmesi türlerinden biri olan salmonella, hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı (dışkı) yoluyla dışarı atılır. İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşır.

Yine listeye göre Türkiye'den Polonya'a giden limonlarda pestisit kalıntıları bulundu ve 'potansiyel risk' uyarısı yapıldı.

Son Haberler
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2024'te denizi kirleten gemilere ceza yağdırdı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2024'te denizi kirleten gemilere ceza yağdırdı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal'dan doğalgaz uyarısı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal'dan doğalgaz uyarısı
Genç milli yarışçı prestijli takımla anlaştı
Genç milli yarışçı prestijli takımla anlaştı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Sudan-BAE anlaşmazlığına arabuluculuk etmek için yetkililerle bir araya geldi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Sudan-BAE anlaşmazlığına arabuluculuk etmek için yetkililerle bir araya geldi
Hüseyin Baş’tan Erdoğan’a sert cevap! Hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulmuştu…
Hüseyin Baş’tan Erdoğan’a sert cevap! Hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulmuştu…