4 yaşındaki çocuk arkadaşı uyurken 13 yerinden ısırdı: Kulağı neredeyse kopacaktı

Konya, Selçuklu ilçesindeki bir anaokulunda, 24 Nisan günü, 4 yaşındaki M.U.S. isimli öğrenci, 3 yaşındaki B.C. isimli erkek çocuğuna uykusunda saldırarak onu 13 farklı noktadan ısırdı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olay sonrasında, öğretmenlerin hızlı müdahalesi ile küçük B.C. zarar görmekten kurtarıldı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, mağdur çocuğun ailesi ve okul yönetimi ifade verdi. Elife C., kızının saldırısına uğrayan B.C.'nin annesi, yaşadıkları şoku ve hastane personelinin ilk tepkisini aktararak, olayın ciddiyetini vurguladı. Yetkililer, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturmanın sürdüğünü ve gerekli tüm önlemlerin alınacağını belirtti. Mağdur çocuğun annesi Elife C. "Hastanede 'Çocuğu köpek mi pitbull mu ısırdı' diye sordular. 4 yaşında bir kız çocuğunun ısırdığını söyleyince şaşırdılar. 13 yerinden ısırmış; kafatasından, gözünün üzerinden, ağzından, yanaklarından, kulağından koparcasına, omzundan, parmağından, kol bileğinden ısırıldığını gördük" dedi.

'KULAĞI KOPMA DERECESİNDE ISIRILMIŞ'

Yaşananları anlatan B.C.'nin annesi Elife C., şunları söyledi:

''Bana telefon geldi, çizik olduğu söylendi. Dolayısıyla okula gideceğim de hocaya dedim ki, 'Çizik olursa beni aramazdınız, Anaokulu öğretmeniyim. Kaç yıldır bu işin içindeyim, lütfen bana doğru söyleyin' dedim. 'Lütfen çabuk gelmeniz gerekiyor' dediler. Koştur koştur okula gittim. Kapıda diğer sınıfın öğretmeni karşıladı, 'Hocam çok üzgünüz' dedi. Orada bir şoke oldum. Sonra müdür beye haber verdi. Müdür bey beni aldı, mutfağa götürdü. Mutfakta taburede çocuğumu eli yüzü kremli görünce düştü, yandı sanıp düşüp bayıldım.

Çocuğumu mutfakta görünce şoke oldum, ne olduğunu anlayamadım. Elim, ayağım titredi. Sonra kendime gelip, çocuğuma ne olduğunu sordum. Bir çocuğun ısırdığını söylediler. Ben de anaokulu öğretmeni olduğum için okulda böyle şeyler yaşanabilir dedim. Çok abarttığımı düşündüm. Ama çocuğuma tekrar bakınca kulağı kopma derecesinde ısırılmış, yanağında ısırılmalar gördüm. Bunun üzerinde 'Oda da kimse yok muydu' diye sordum. Kimsenin olmadığını söylediler.''

'HALA İZLERİ DURUYOR'

Eşiyle birlikte oğlunu hastaneye götürdüğünü anlatan Elife C., "Çocuğumu hastaneye götürdük. Hastanede 'Çocuğu köpek mi pitbull mu ısırdı' diye sordular. 4 yaşında bir kız çocuğunun ısırdığını söyleyince şaşırdılar. 'Ne oldu, bir rahatsızlığı mı varmış' dediler. Annenin beyan ettiğine göre çocuğun dil ve konuşma güçlüğü olduğunu, ayaklarından iki kez ameliyat geçirdiğini ilettim. O yüzden böyleymiş galiba dedim.

Herkes şaşırdı. Doktor şaşırdı. Daha ilgili davrandılar. Yaralarına antibiyotikli kremler, kortizonlu kremler verdiler. Şu anda iki ay geçmesine rağmen hala izleri duruyor. Yoğun bir tedavi ettik. Halen de devam ediyoruz. Aradan yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen oğlum, halen yaşadığı olayın hem travmasını atlatamadı hem de ısırılan yerlerin izleri geçmedi. Oğlumun terapileri devam ediyor" dedi.

'HAYATIMDA BÖYEL BİR ŞEY GÖRMEDİM'

Elife C., çocuğunun vücudunun 13 yerinden ısırıldığını belirterek, "Anne tarafından gönderilen okuldaki kamera kayıtlarını izlediğimde, çocuk önce yastığı ve yorganı üstüne kapatıyor. Boğmaya çalışıyor. Sonrasında her yerini ısırıyor çocuğun. Zaten belli bir saat geçiyor. Uyku odasında bütün çocuklar ayaklanmış. Hatta bir çocuk sesten dolayı kulağını kapatıyor. Oğlumun bağırmasından dolayı etkileniyor. Bir çocuk çıkıyor kapıdan, öğretmen yok. İkinci çocuk çağırmaya gidiyor, öğretmen yok. Üçüncü çocuk hayatını kurtarıyor.

Üçüncü çocuk çağırmaya gittikten sonra öğretmen koşarak geliyor. Kızı, oğlumun üzerinden çekiyor ve kurtarıyor. 13 yerinden ısırmış; kafatasından, gözünün üzerinden, ağzından, yanaklarından, kulağından koparcasına, omzundan, parmağından, kol bileğinden ısırıldığını gördük. Bizim için üzücü bir hadiseydi. Dolayısıyla benim için daha ağırdı. Kendim anaokulu öğretmeniyim, yıllardır bu işin içindeyim, devletime, vatanıma hizmet etmek için canla başla çalışan bir öğretmenim. 15 yıllık öğretmenlik hayatımda böyle bir şey görmedim" diye konuştu.