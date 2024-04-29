4 yıl aranması olan adam uyuşturucu ile yakalandı

Bilecik Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği personelkleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada; 1,01 gram metamfetamin , 1 adet uyuşturucu aparatı bulundu. Şahıslar hakkında; ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak’ suçundan işlem başlatıldı. Yakalanan şahıslardan birinin 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile ‘Hırsızlık’ suçundan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi