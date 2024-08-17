4 yıldır kayıp olan engelli adamdan hala haber yok

Düzenleme: Kaynak: İHA
4 yıldır kayıp olan engelli adamdan hala haber yok

Adıyaman'ın Akhisar köyünde yaşayan 32 yaşındaki Taceddin Taşdak, dört yıl önce evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

Beyin ameliyatı geçirmiş ve engelli olduğu öğrenilen Taşdak, 10 Nisan 2020 sabahı evden çıktıktan sonra akşam eve dönmeyince ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları, Göksu Çayı kenarı ve dağlık bölgelerde yoğunlaştı. Ancak geçen dört yıl boyunca Taceddin Taşdak'tan hiçbir iz bulunamadı. Birkaç kez tekrarlanan arama çalışmalarından da sonuç alınamayınca ekipler çalışmaları sonlandırdı.

Aradan geçen süreye rağmen Taşdak'ın ne hayatta olduğuna ne de hayatını kaybettiğine dair bir bilgiye ulaşılamadı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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