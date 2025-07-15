40 senelik mobilya devi iflas etti! Büyük kriz

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde, Herford şehrinde üretim yapan köklü mobilya firması Gela-Form, ekonomik zorluklar sebebiyle iflas başvurusunda bulundu. Neredeyse 40 yıldır sektörde faaliyet gösteren şirket için iflas süreci, Haziran ayı sonunda mahkeme tarafından resmen başlatıldı.

30 ÇALIŞANA NE OLACAK?

Yaklaşık 30 çalışanın doğrudan etkilendiği süreçte, Federal İş Ajansı devreye girerek Eylül sonuna kadar geçerli olacak şekilde iflas ödeneği desteği sağlayacak. Fakat bu süreden sonra yeni bir çözüm bulunamaması halinde, çalışanların işsiz kalma riski gündeme gelebilir.

YÜKSEK GİDERLER ŞİRKETİ KRİZE SÜRÜKLEDİ

Gela-Form yetkilileri, daha önce iflas eden LignoSmart Holztechnik GmbH firmasını geçtiğimiz Kasım ayında devralmalarının bu durumu tetiklemediğine dikkat çekerek, şirketin asıl olarak personel giderleri ve son dönemdeki büyük çaplı yatırımlar sebebiyle mali olarak sıkıştığını belirtti.

Mobilya sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübesiyle tanınan firmanın geleceği, iflas sürecinde yapılacak planlamalara bağlı olarak şekillenecek.