40 yaş küçük sevgilisi Mehmet Ali Erbil’e canlı yayında dede dedi

67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan, bir ayrılık yaşamalarının ardından 2024'ün ilk günlerinde tekrar barışmışlardı.

İlişkileri son sürat devam eden ikiliden Mali, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda tekrar evlenip çocuk yapmak istediğini söylemişti.

"DEDEME MASAJ YAPIYORUM"

Tiktok’ta canlı yayın açan Mehmet Ali Erbil’e sevgilisi masaj yaptı. Masajı yapan Gülseren Ceylan, "Dedeme masaj yapıyorum" deyince, bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ceylan’ın kendisine “dede” demesinin ardından yüzü asılan Erbil, daha sonra durumu toparlamaya çalışarak; "Hadi, iki gözümün çiçeği" dedi.