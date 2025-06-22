40 yaşında bir külkedisi masalı: 'Yürüyemez' dediler, destan yazdı

Levante ve Elche'nin ardından İspanya LaLiga'ya yükselen son takım Real Oviedo oldu. İspanya 2. Lig Yükselme Play Off Final'inde Real Oviedo, uzatmalara giden maçta Mirandes'i 3-1 yenmeyi başardı.

Oviedo ilk karşılaşmayı 1-0 kaybetmişti. 16'da Joaquin Panichelli'nin golüyle geriye düşen ev sahibi 39'da penaltı kazandı. Atışta hata yapmayan 40 yaşındaki Santi Cazorla, Oviedo'ya beraberliği getirdi. 52'de Ilyas Chaira'nın golüyle karşılaşma uzatmaya gitti. 103'te Francisco Portillo Oviedo'yu LaLiga'ya taşıyan golü attı. 3-1'lik sonuçla Real Ovideo 24 yıl aradan sonra yeniden LaLiga takımı oldu.

Oviedo'nun bu başarısında en önemli isimse Real Oviedo altyapısından yetişen Santi Cazorla'ydı. 2003'te futbola Oviedo formasıyla başlayan Cazorla, 2012'de verdiği parayla kulübünü batmaktan kurtardı. Aktif futbol hayatının sonlarındaysa takımını LaLiga'a taşıyan kahraman oldu.

ARSENAL'DE ZİRVEYİ GÖRDÜ

İşte Cazorla'nın hikayesi: Futbola 2003 yılında Oviedo altyapısında başladı. 2011'de 23 milyon euro'ya Malaga'ya transfer oldu. Bu Malaga'nın şu ana kadar yaptığı en pahalı transfer olarak tarihteki yerini koruyor. Malaga'da yalnızca bir sezon oynadı. 42 maçta 9 gol atarken 8 asist yaptı. Premier Lig ekibi Arsenal onu 2012'de kadrosuna kattı. Aynı sezon Real Oviedo zor günler geçiriyordu. Batmanın eşiğine gelen kulüp, Cazorla'nın maddi desteğiyle ayakta kaldı. İspanyol futbolcu Arsenal formasıyla, 2 kez FA Community Shield, 2 kez de FA Cup şampiyonluğu yaşadı.

KOLUNDAKİ DÖVME ARTIK AYAĞINDA!

Cazorla 2016 yılında hayatının en kötü günlerini yaşadı. 2016’da aşil tendonundan sakatlandı. Enfeksiyon kaptı. Tam sekiz ameliyat geçirdi. Doktorlar, "Ayağını dizinden kesmemiz gerekebilir. Yürüyemezsin bile, futbolu unut” dedi. Ayağındaki et kaybı o kadar fazlaydı ki, kolundaki deriyi ayağına naklettiler. Kolundaki dövmenin bir kısmı artık ayağındaydı. Ama o pes etmedi. Arsenal macerası bitmişti ama onun futbol aşkı devam ediyordu. 2018'de Villarreal formasıyla sahalara geri döndü. 'Futbol oynayamaz' diyen doktorlara inat harika maçlar çıkardı. Tekrar İspanya Milli Takımı'na seçildi.

ALTYAPIYA PARA AKTARMA ŞARTIYLA OVIEDO'YA GELDİ

Villarreal sonrası Katar'a gitti. Al Sadd'da geçirdiği üç sezonun ardından ülkesine dönmek istedi. Futbolu yetiştiği kulüp olan Real Oviedo'da bırakmayı kafasına koymuştu. Yeterince para kazanmıştı, Oviedo'da bedava oynamak istedi. Ancak kurallar buna izin vermiyordu. Sembolik bir ücret almayı kabul etti. Cazorla'nın tek tek şartı forma satış gelirinin yüzde 10'unun altyapıya harcanmasıydı. 2023'te tekrar Oviedo formasıyla sahadaydı. Ve iki yıl sonunda Cazorla bir destan yazdı. Yürüyemez' denilen 40 yaşındaki futbolcu takımını LaLiga'ya çıkardı.