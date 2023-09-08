40 yaşındaki Felipe Melo sözleşmesini uzattı

Brezilya ekibi Fluminense, 40 yaşındaki Felipe Melo'nun sözleşmesini 2024 yılına uzattı.

KAYNAK: İHA
40 yaşındaki Felipe Melo sözleşmesini uzattı

Kariyerini Brezilya'da sürdüren deneyimli futbolcu Felipe Melo, Fluminense ile sözleşmesini uzattı. Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Melo'nun sözleşmesinin Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.

2022 yılından beri Fluminense'de oynayan Brezilyalı futbolcu, görev aldığı 75 resmi maçta, 2 gol sevinci yaşadı.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Felipe Melo kariyerinde ayrıca Flamengo, Cruzeiro, Gremio, Real Mallorca, Racing Santander, Almeira, Fiorentina, Juventus, Inter ve Palmeiras'ta oynadı. (İHA)

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