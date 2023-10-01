400 mağdur isyan etti. 1 daireyi 10 kişiye satmış

Gaziantep'te bir inşaat firmasına, Beylerbeyi ve Yeditepe mahallelerinde gerçekleştireceğini belirttiği konut projesinden ev almak isteyen 368 kişi başvuruda bulundu. 2019 yılında ödeme yapan kişiler, 2021 yılında teslim edileceği söylenen evlerini alamayınca firmanın ofisine gitti.

Burada mağdurlar, aynı dairenin çok sayıda kişiye satıldığını öğrendi. Bu sırada iddiaya göre firma, sahipleri tarafından kapatıldı. Mağdur olan 368 kişi durumu polis ve savcılığa şikayet etti. Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren mağdurlar, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Gözaltına alınan firma sahibi olan ortaklar ise satış temsilcilerinin aynı daireyi farklı kişilere satması nedeniyle sorun oluştuğunu ve ev almak isteyen kişilerin mağduriyetlerini gidereceklerini söyledi.

Firma sahipleri adli kontrol şartıyla serbest kalırken, ev alma hayaliyle mağdur olan 368 kişi ise konuyu yargıya taşıdı. Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen bir grup vatandaş beraberinde aileleri ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda eylem yaptı.

ARALIK AYINDA DURUŞMA GÖRÜLECEK

Meydanda toplanan kalabalık adına konuşan avukat Mehmet Yılmaz Çelik, suç duyurusunda bulunduklarını ve ilk duruşmanın aralık ayında gerçekleşeceğini söyledi.

Çok sayıda kişinin mağdur olduğunu belirten Çelik, "2019 yılında ev alma umudu olan aileler kimisi altınlarını, kimisi birikimlerini kimisi evlerini satarak inşaat firmasına vererek mağdur olmuşlardır. Mağduriyet ise, şu şekilde oluyor; aynı daire 15 farklı aileye satılıyor. 2019 yılında şu an ki para ile kıyaslandığında büyük bir mağduriyet var. Buradaki mağdurların tek hayali sıcak bir yuvalarının olmasıydı. Ev sahibi olma umuduyla bu kişilere güvendiler. 400'e yakın kişi bu şekilde dolandırıldı" dedi.

Çelik, dava sonunda yargının ev sahibi olma hayaliyle birikimlerini kaybeden müvekkillerinin mağduriyetlerini gidermesini ve bu mağduriyete yol açan kişilerin cezalandırılmasını beklediklerini kaydetti. Eyleme katılan vatandaşlar ise tüm birikimleri ile ev sahibi olma hayali kurduklarını ancak dolandırıldıklarını belirterek, biran önce mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.