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Müşteriler bu ete servet ödemek için sıraya girdi

Avustralya'daki bir şirket, mamut köftesi yapmak için bir mamutun DNA'sını kullandı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 09:34
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4000 yıl önce soyu tükenen hayvanın etinden köfte yaptılar

Müşteriler bu ete servet ödemek için sıraya girdi
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Vow isimli şirket, alışılmadık ve soyu tükenmiş hayvanlardan etler üreterek, bu "yetiştirilmiş" et alternatifleri sayesinde insanları iklim krizi sırasında artık sürdürülebilir olmayan geleneksel et kaynaklarından uzaklaştırabileceklerini umuyor.

Chip'te yer alan habere göre, Vow, köfteyi oluşturmak için bir mamut kas proteininden alınan DNA dizisini kullandı. The Guardian'ın bildirdiğine göre, sekansta boşlukların olduğu yerlerde, mamutlardan alınan DNA kullanıldı. Bu, koyunlardan alınan miyoblast kök hücrelerinin içinde etin yetiştirilmesinden önce yapıldı. Tüm süreç birkaç hafta sürdü ve köftenin yaratıcılarına göre "süresiz" olarak bunu yapmak mümkün.

"BU TÜR HAKKINDA ELİMİZDE DAHA FAZLA BİLGİ VAR"

Vow'un kurucu ortağı Tim Noakesmith, The Guardian ile yaptığı görüşmede, ekibin mamutu “çeşitlilik kaybının ve iklim değişikliğinin bir sembolü olduğu için” seçtiğini, ancak herhangi bir hedef hayvandan badem büyüklüğünde bir biyopsi bulunduğu takdirde bu sürecin kullanılabileceğini belirtti.

Yani bu yöntem, elimizde yeterince kalıntı bulunmayan Dodo gibi hayvanlar için kullanılamayacak.

Ekip, Good Morning Britain'a “Bunun başarılması için yeterli genetik bilgi yok” dedi ve ekledi: “Dodo nuggetları aslında aklımıza gelen ilk fikirdi. Mamut köftesine döndük çünkü bu tür hakkında elimizde daha fazla bilgi var."

Vow'un Baş Bilim Sorumlusu James Ryall ise “T. Rex'in kolajen dizisi aslında oldukça iyi bir şekilde tanımlandı” diyor ve devam ediyor: “Yani teorik olarak Tyrannosaurus Rex (DNA’sı) kullanarak kollajen bazlı bir besin takviyesi oluşturabilirsiniz.”

Ekip, uzun vadede kültür etlerini geleneksel olarak yetiştirilen etlerle rekabet edebilecek ve nihayetinde onların yerini alacak şekilde geliştirmeyi umuyor. Ancak başlangıçta, “şeflerin kullanacak kadar maceracı olduğu ve müşterilerin yüksek ücret ödemeye hazır olduğu” kaliteli yemek restoranlarına odaklanıyorlar.

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