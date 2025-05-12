402 kişiyi dolandırdılar! 114 milyon TL’lik servete el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde düzenlenen operasyonlarda, 402 kişiyi dolandırdığı belirlenen 17 dolandırıcılık şebekesine mensup 160 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 73’ü tutuklanırken, 87’si için adli kontrol kararı verildi ve yaklaşık 114 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Bakan Yerlikaya, operasyonların detaylarını sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı:

“Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar neticesinde; Adana, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya ve Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonlarda 160 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları aldattıkları, kuyumculara sahte veya düşük ayarda altın sattıkları ve sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı yaptıkları tespit edildi.”

Operasyonlar kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 114 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden valileri, cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.