402 kişiyi dolandırdılar! 114 milyon TL’lik servete el konuldu

Kaynak: Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde 402 kişiyi dolandıran 160 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 17 dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonlarda 73 kişi tutuklandı, 114 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde düzenlenen operasyonlarda, 402 kişiyi dolandırdığı belirlenen 17 dolandırıcılık şebekesine mensup 160 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 73’ü tutuklanırken, 87’si için adli kontrol kararı verildi ve yaklaşık 114 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Bakan Yerlikaya, operasyonların detaylarını sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı:

“Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar neticesinde; Adana, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya ve Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonlarda 160 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları aldattıkları, kuyumculara sahte veya düşük ayarda altın sattıkları ve sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı yaptıkları tespit edildi.”

Operasyonlar kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 114 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden valileri, cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.

Son Haberler
Muş'ta kaybolan manda Ağrı'da bulundu
Muş'ta kaybolan manda Ağrı'da bulundu
Bahar yorgunluğuna veda ettirecek enerji veren 10 besinin sırrı
Bahar yorgunluğuna veda ettirecek enerji veren 10 besinin sırrı
Kazdağları’nda feci kaza! Arazi aracı şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Off-road sevdası ölümle bitti: Arazi aracı şarampole uçtu!
İstanbul devlerinden Partey yarışı
İstanbul devlerinden Partey yarışı
Erzurum Valisi Çiftçi'den pes dedirten özür! Oğlu makam aracı ile şov yapmıştı
Erzurum Valisi Çiftçi'den pes dedirten özür! Oğlu makam aracı ile şov yapmıştı