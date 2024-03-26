42 yaşındaki kadın üzerinde 202 milyar lirayla yakalandı! Savunması pes dedirtti

Kaynak: Reuters
42 yaşındaki kadın üzerinde 202 milyar lirayla yakalandı! Savunması pes dedirtti
42 yaşındaki Çinli Wen Jian isimli kadın 130 bin Çinliyi dolandırıp, İngiltere’ye kaçmıştı. Bir ihbar üzerine Londra polisi tarafından yakalanan Çinli kadının üzerinden 6.3 milyar dolarlık(202 milyar 686 milyon 120 bin Türk Lirası) Bitcoin’in bulunduğu soğuk cüzdan çıktı. Ayrıca Jian’ın konakladığı yerde yapılan aramada deste deste paralar ele geçirildi.

Çinli Wen Jian isimli kadın, 2014 – 2017 yılları arasında ülkesindeki 130 bin Bitcoin yatırımcısı Çinliyi dolandırıp İngiltere’ye kaçtı.

Reuters'ın haberine göre elde ettiği 6,3 milyar dolarlık (61.000) Bitcoin’le İngiltere’nin yolunu tutan Jian, Londra polisinin bir ihbar üzerine operasyon yapmasıyla yakalandı.

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İngiliz polisi, 61.000'den fazla Bitcoin içeren cüzdanlara el koydu; bu da dünya çapında kolluk kuvvetleri tarafından yapılan en büyük kripto para birimi ele geçirme operasyonu oldu.

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Mahkemede savunma yapan Çinli kadın, “Kimseyi dolandırmadım" ifadesini kullandı.

42 yaşındaki Çinli Wen Jian, kara para aklama suçundan gelecek ay hapis cezasına çarptırılacak.

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