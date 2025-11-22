Bursa’da yasa dışı bahis çetesine yönelik soruşturmada harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, şüphelilerin 427 milyon liralık işlem hacmine ulaştığını tespit etti.

427 Milyon TL’lik bahis çetesi çökertildi! 7 tutuklama - Resim : 1

“Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet” suçundan yürütülen çalışmalarda Bursa ve Ordu’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 1 ruhsatsız tabanca, 150 mermi ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

