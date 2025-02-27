43 yıl sonra tek hatası yakalattı! Evin kapısını havaya uçurmuştu

FBI tarafından yapılan açıklamada, 76 yaşındaki Stephen Craig Campbell'in, Walter Lee Coffman adına düzenlenmiş sahte belgelerle yıllarca kimliğini gizlediği belirtildi. Campbell, geçen hafta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yetkililer, Campbell'in sahte kimlik kullanarak yıllardır kaçak yaşadığını ve 2019 yılında gerçekleştirdiği ehliyet yenileme işleminin soruşturmayı tetiklediğini bildirdi.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Campbell, 1982 yılında eşiyle ayrılık sürecindeyken, eşinin erkek arkadaşının kapısına yerleştirdiği bombanın patlaması sonucu eşinin bir parmağını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle cinayete teşebbüsle suçlandı. Aynı zamanda federal düzeyde ateşli silah bulundurma suçlamasıyla da yargılanan Campbell, 1983 yılında kefaletle serbest bırakıldıktan sonra izini kaybettirdi. Yetkililere göre, Campbell kayıplara karıştıktan sonra Coffman kimliğini kullanmaya başladı. Araştırmalar, Coffman'ın 1975 yılında 22 yaşında hayatını kaybettiğini ve Arkansas'ın Hot Springs kentinde defnedildiğini ortaya koydu.

SAHTE KİMLİKLE TOPLAM 140 BİN DOLAR YARDIM ALDI

Mahkeme kayıtlarına göre, Campbell ve Coffman'ın 1970'lerin ortalarında Arkansas Üniversitesi'nde mühendislik öğrencisi oldukları ve bu nedenle birbirlerini tanıma ihtimallerinin yüksek olduğu ifade edildi. Yetkililer, Campbell'in yıllar içerisinde sahte kimlikle ehliyet, pasaport ve Sosyal Güvenlik kartı aldığını belirtti. 1990'larda, Coffman'ın ölüm kaydını Sosyal Güvenlik sisteminden sildirmek için başvuruda bulunduğu, 1995 yılı itibarıyla Oklahoma eyaletine kayıtlı bir adres üzerinden yeni bir Sosyal Güvenlik kartı edinmeyi başardığı kaydedildi.

Campbell'in, Coffman kimliğiyle yıllar boyunca Sosyal Güvenlik yardımı aldığı ve toplamda 140 bin dolar tutarında ödeme aldığı bildirildi. Yetkililer, 2019 yılında New Mexico'da Campbell'in Coffman adına yaptığı ehliyet yenileme başvurusunun, Ulusal Pasaport Merkezi'nin sahtecilik tespit birimi tarafından fark edilerek soruşturmanın başlatılmasına yol açtığını aktardı. 2024 yılında ise Diplomatik Güvenlik ajanlarının Coffman'ın ölüm kaydını tespit etmesi üzerine, kimliğin yasa dışı kullanıldığına dair şüpheler güçlendi.

OPERASYON SÜRECİ

Geçen hafta FBI, Sosyal Güvenlik İdaresi ajanları, Gümrük ve Sınır Koruma birimleri ile Otero İlçe Şerif Ofisi ekiplerinin katılımıyla New Mexico'nun güneyindeki 44 dönümlük bir araziye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Campbell'in parmak izi incelemeleri sonucunda gerçek kimliği doğrulandı. Yetkililer, Campbell'in 1982 yılındaki suçlamalarına ek olarak, sahte pasaport kullanımı nedeniyle de suçlandığını belirtti. Federal mahkemede görülen duruşmada Campbell'in kaçma riski bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanmasına karar verildi.