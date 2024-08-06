44 numara ayakkabı hayatını kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
44 numara ayakkabı hayatını kurtardı

Bursa'da seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada silahlar konuşurken, ayağına mermi isabet eden adamı, 2 numara büyük giydiği ayakkabısı kurtardı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde silahlı saldırı olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, semt pazarında seyyar satıcılık yapan K.D. (62) ile K.İ. arasında 'yer meselesi' yüzünden tartışma çıkarken, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. K.İ., tartıştığı kişiye doğru 2 el ateş açarken, mermilerden biri K.D.'nin ayakkabısının burnuna isabet etti.

2 NUMARA BÜYÜK AYAKKABI HAYAT KURTARDI

K.D.'nin normalde 42 numara giydiği ve 44 numara ayakkabısının ayağında olması sebebiyle yaralanmadığı belirlendi.

RUHSATSIZ TABANCA İLE YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüpheli K.İ.'yi aynı mahallede yaklaşık 3 dakika sonra olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakaladı.

K.İ. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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