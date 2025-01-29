45 yıllık dev marka iflasın pençesinde. Sektöründe liderdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
45 yıllık dev marka iflasın pençesinde. Sektöründe liderdi

Türk tekstil sektörünün önemli firmalarından biri olan ve 25 ülkeye ihracat yapan Asya Örme, mali zorluklar yaşayınca konkordato başvurusunda bulundu.

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon birçok şirketi mali zorluklarla karşı karşıya bırakıyor. Yükselen maliyetleri karşılamakta zorlanan firmalar, iflas başvurularını üst üste yaparken, bu kez bir Türk tekstil devi olan Asya Örme’nin iflas başvurusu tekstil sektörünü derinden sarstı.

ŞİRKETE 3 AY SÜRE VERİLDİ

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Asya Örme'nin konkordato başvurusuna onay vererek şirkete 3 aylık geçici süre verdi.

Verilen süre boyunca şirketin mali durumu ve borç ödeme kapasitesi detaylı şekilde incelenecek. Öte yandan şirketin faaliyetlerine devam edip etmeyeceği ve alacaklılarla nasıl bir anlaşmaya varılacağına dair çözüm yolları aranacak.

Mahkeme, konkordato sürecinin düzgün bir şekilde gerçekleştirilmesi için üç kişilik bir komiser heyeti kurulmasına hükmetti. Heyet, şirketin mali durumunu inceleyerek alacaklıların taleplerini ve borç ödeme süreçlerini şekillendirecek. Konkordatonun başarılı olup olmayacağı ise önümüzdeki 3 ay boyunca gerçekleşecek incelemelere göre belli olacak.

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