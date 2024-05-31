45 yıllık Kazan’ın yeni sahibi kim çıktı

Beşiktaş’ın sembolü olan 45 yıllık Kazan Meyhanesi’nin kapatılması çok konuşulmuştu.

Kazan’ın nereye taşınacağı henüz bilinmezken yerine açılacak Espressolab’ın son yıllardaki yükselişi dikkat çekiyor.

Espressolab, Sütiş markasının da sahibi Kocadağ Ailesi Şirketleri’nin üçüncü kuşak yöneticisi olan Emre Kocadağ’ın 300 bin liralık sermayeyle kurduğu girişim.

Emre Kocadağ ilk şubesini 2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Santral İstanbul kampüsünde açmıştı.

Ardından hem yurt içinde hem de yurt dışında kısa sürede birçok şube açtı.

Espressolab’ın özelikle son yıllarda İstanbul’un en nezih semtlerinde açtıkları şubeler dikkat çekiyor.

Son olarak 45 yıldır Beşiktaş’ta hizmet veren meşhur Kazan Meyhanesi’nin yerine de Espressolab şubesi geliyor.

Kocadağ Ailesi Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ 6 yıl önce verdiği röportajda da Sütiş markası için Suudilerin 80 milyon dolarlık teklifini reddettiklerini 100 milyon dolar verseler de kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.