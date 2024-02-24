46 milyonluk dolandırıcılık: 25 tutuklama

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan 35 şüpheli, işlemlerinin bitmesinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden örgüt elebaşları oldukları iddia edilen Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da aralarında olduğu 25 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 22 Şubat'ta sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamasında, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan 5 aylık takip sonucunda, Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla'da yapılan operasyonlarda araç satış işlemlerinde hileli yöntemlerle "nitelikli dolandırıcılık" suçunu örgütlü olarak işledikleri belirlenen örgüt elebaşları Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da içinde olduğu 35 şüphelinin yakalandığını belirtmişti. Bakan Yerlikaya, MASAK ile organize yapılan analizler neticesinde, şüphelilerin banka hesaplarında 46 milyon lira para hareketliliğinin olduğunun bilgisini vermişti.