46 milyonluk dolandırıcılık: 25 tutuklama

Kaynak: AA
46 milyonluk dolandırıcılık: 25 tutuklama
Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleşen "Kafes-45" operasyonu çerçevesinde, nitelikli dolandırıcılıktan gözaltına altına alınan 35 kişiden 25'i tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan 35 şüpheli, işlemlerinin bitmesinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden örgüt elebaşları oldukları iddia edilen Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da aralarında olduğu 25 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 22 Şubat'ta sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamasında, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan 5 aylık takip sonucunda, Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla'da yapılan operasyonlarda araç satış işlemlerinde hileli yöntemlerle "nitelikli dolandırıcılık" suçunu örgütlü olarak işledikleri belirlenen örgüt elebaşları Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da içinde olduğu 35 şüphelinin yakalandığını belirtmişti. Bakan Yerlikaya, MASAK ile organize yapılan analizler neticesinde, şüphelilerin banka hesaplarında 46 milyon lira para hareketliliğinin olduğunun bilgisini vermişti.

ka1.jpg

Son Haberler
İliç’teki madende cıva üretimine de izin verilmiş. Şimdi de kanser ve slikozis tehlikesi Gündem
İliç’teki madende cıva üretimine de izin verilmiş. Şimdi de kanser ve slikozis tehlikesi
Maltepe'de sahte içki operasyonu Gündem
Maltepe'de sahte içki operasyonu
Nehrin en dibini hiç ıslanmadan temizleyen gemi hayret ettirdi. Bilimle hareket etmenin ödülü bu oluyor Teknoloji
Nehrin en dibini hiç ıslanmadan temizleyen gemi hayret ettirdi. Bilimle hareket etmenin ödülü bu oluyor
Dağa tırmanmadan önce bu haberi mutlaka okuyun. Öldüren hastalık ortaya çıktı Sağlık
Dağa tırmanmadan önce bu haberi mutlaka okuyun. Öldüren hastalık ortaya çıktı
Tır ve iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü Gündem
Tır ve iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Türkiye İzlanda maçını yayınlayacak kanal belli oldu Spor
Türkiye İzlanda maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Şekersiz diyet ortaya çıktı. Bakın listede neler var? Sağlık
Şekersiz diyet ortaya çıktı. Bakın listede neler var?